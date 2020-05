O legenda a tenisului se inclina in fata Simonei Halep: Jos palaria in fata ei

Ziare.

Prezenta intr-o emisiune la Tennis Channel, Lindsay Davenport a recapitulat evolutiile Simonei Halep din sezonul 2018, cand a ajuns in finala la Australian Open si a castigat primul sau Grand Slam, la Roland Garros Davenport a pus esecul din meciul cu Caroline Wozniacki , din finala de la Australian Open , pe epuizarea fizica. In schimb, americanca este de parere ca Simona si-a aratat adevarata valoare la Roland Garros, cand a invins-o in finala pe Sloane Stephens."In finala de la Australian Open, Halep nu a mai facut fata din punct de vedere fizic. Si-a scrantit glezna in primul meci, apoi a avut un meci epuizant cu Kerber. Wozniacki a fost mai proaspata. Imi aduc aminte cu placere de acel meci totusi pentru ca au fost doua jucatoare care au iesit din zona lor de confort. Simona a pierdut pentru ca Wozniacki a profitat mai mult de sanse si si-a asumat mai multe riscuri.Oricum, Simona merita admirata pentru felul in care a luptat in acel turneu. M-am temut un pic pentru Simona, mai ales ca venea dupa 3 finale de Grand Slam pierdute. A fost epuizata! Dar trebuie sa o iubesti si mai mult pentru felul in care revine dupa esecurile dureroasa. La patru luni distanta sa vii sa castigi un Grand Slam la Roland Garros. E incredibil! Jos palaria in fata ei!", a spus Davenport.Dupa titlul de Grand Slam de la Roland Garros 2018, Simona a mai castigat unul, anul trecut, la Wimbledon In total, Simona are 2 titluri de Grand Slam si alte 3 finale pierdute.C.S.