O noua adversara din Top 10 WTA pentru Simona Halep la Adelaide

Ultima jucatoare care si-a anuntat prezenta e ocupanta locului 8 in ierarhia WTA, elvetianca Belinca Bencic.Aceasta a primit un wildcard, care initial trebuia sa mearga la Venus Williams, insa americanca a fost nevoita sa abandoneze din cauza unei accidentari.Vezi si: Simona Halep scapa de adversare de top: Retrageri importante la Adelaide Principala favorita la Adelaide va fi ocupanta locului 1 in clasamentul WTA, Ashleigh Barty, in timp ce Simona Halep va fi cap de serie numarul 2.848.000 de dolari sunt premiile totale ale turneului de la Adelaide, aflat la prima editie.12-18 ianuarie e perioada in care se va desfasura turneul din orasul natal al lui Darren Cahill.Toate meciurile Simonei Halep vor fi transmise in direct de site-ul Ziare.com.I.G.