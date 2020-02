O noua reactie oferita de Simona Halep dupa calificarea in finala turneului de la Dubai

Ziare.

Tenismena noastra, ajunsa pentru a doua oara in finala de la Dubai, dupa cea castigata in 2015 in fata Karolinei Pliskova, spune ca e un privilegiu sa dispute ultimul meci al turneului."E un privilegiu sa joc ultimul meci al turneului. Haideeeeee", a scris Simona pe pagina ei de Facebook.In finala turneului de la Dubai, Simona o va intalni pe Elena Rybakina din Kazahstan.Finala de la Dubai e programata pentru sambata, de la ora 17:00 - ora Romaniei, in direct pe site-ul Ziare.com.Cele doua s-au mai intalnit o singura data pana in prezent, anul trecut, la Wuhan, cand Simona a fost fortata sa se retraga din cauza unei accidentari in primul set, la scorul de 4-5.I.G.