O tenismena din Franta, incantata dupa un gest facut de Simona Halep: Iti multumesc, e un privilegiu!

Ferro se afla la Dubai si a rugat-o pe Simona sa se antreneze impreuna, iar sportiva noastra a acceptat. Incantata de gestul Simonei, Ferro a transmis un mesaj public de multumire."Iti multumesc, Simona Halep pentru aceste antrenamente precompetitionale! Este intotdeauna un privilegiu sa joc impotriva unei campioane cum esti tu!", a scris Fiona Ferro pe Twitter Fiona Ferro are 22 de ani, s-a nascut in Belgia, dar reprezinta Franta in competitiile internationale.Ea ocupa locul 62 in clasamentul WTA C.S.