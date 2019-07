Obiective marete pentru Simona Halep in a doua parte a sezonului: La ce turnee va participa in luna august

Ziare.

Antrenorul Simonei, Daniel Dobre, dezvaluie ca tenismena noastra are ca obiective castigarea US Open-ului, precum si revenirea pe primul loc in clasamentul WTA.Fostul lider WTA va lua parte la doua turnee inainte de US Open, Openul Canadei (5-11 august) si Cincinnati (12-18 august)."Eu cred ca va juca bine si la US Open. Are acea semifinala pierduta cu Pennetta. Avea o sansa buna atunci sa castige US Open, a castigat Pennetta, deci intre ele doua s-a decis castigatoarea. Nu vad de ce anul asta nu poate castiga turneul! Nu ai nicio garantie. Vom merge inainte la turneele pregatitoare, la Toronto si la Cincinnati, unde are puncte de aparat", a anunta Daniel Dobre intr-o interventie la ProX "Pentru a fi numarul unu la final de an, aceste puncte nu conteaza, conteaza ce face anul acesta. Iar rezultatele pe care le-a avut pana acum sunt bune si cred ca are tot timpul sa-si faca punctele pentru a redeveni numarul unu. Are dispozitia necesara, ii place sa se antrezene, sa joace, nu s-a dat niciodata inapoi, chiar daca a pierdut unele meciuri. Eu am incredere si in castigarea US Open si in tentativa de a ajunge numarul 1 la sfarsitul anului", a continuat acesta.4 e locul ocupat in prezent de Simona Halep in clasamentul WTA, la 672 de puncte distanta de prima clasata, Ashleigh Barty.26 august - 8 septembrie e perioada in care se desfasoara US Open 2019.