Ons Jabeur, dupa infrangerea in fata Simonei Halep: Sunt atat de furioasa!

Ziare.

com

Sportiva din Tunisia considera ca merita mai mult in aceasta partida si regreta ca nu a obtinut victoria."Daca s-ar fi intamplat anul trecut probabil as fi fost fericita ca am facut trei seturi cu Simona Halep... Dar acum sunt atat de furioasa ca nu am castigat meciul! Stiu ca as fi putut sa o fac. Stiu ca am avut nivelul sa castig", a spus Jabeur la conferinta de presa.Amintim ca Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala de la Dubai dupa o victorie superba reusita in meciul cu Ons Jabeur (45 WTA ).Sportiva noastra s-a impus in trei seturi, scor 1-6, 6-2, 7-6 (7), avand o revenire fantastica.In sferturile de finala, Simona se va duela cu bielorusa Aryna Sabalenka, aflata pe locul 13 in clasamentul WTA Partida va avea loc joi, dupa ora 18:30, si va fi transmisa in direct pe Ziare.com.Scorul intalnirilor precedente este 2-1 in favoarea Simonei, dar bielorusa a castigat ultima disputa, anul acesta la Adelaide.C.S.