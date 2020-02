Ons Jabeur face o declaratie superba despre Simona Halep inaintea meciului de la Dubai

Ziare.

Ocupanta locului 45 in clasamentul WTA se declara privilegiata de faptul ca o poate intalni pe Simona."Sper ca o sa avem un meci bun. Simona este o sursa de inspiratie pentru multe jucatoare si sunt norocoasa ca pot juca impotriva ei. Sper ca voi avea atitudinea potrivita, mentalitatea corecta si ca voi reusi sa castig", a spus Jabeur la conferinta de presa.Beneficiara unui wild card, Jabeur a produs surpriza si a invins-o pe Alison Riske (18 WTA ) cu 7-6 (3), 1-6, 6-3, dupa mai bine de doua ore de joc.Singura intalnire dintre Simona si Jabeur a avut loc in 2018, la Beijing, cand sportiva noastra s-a retras dupa ce a pierdut primul set cu 6-1.Partida din optimile de finala de la Dubai va avea loc miercuri, la o ora ce nu a fost stabilita inca de organizatori.Anul trecut, Simona s-a oprit in sferturile de finala de la Dubai, fiind invinsa de elvetianca Belinda Bencic.C.S.