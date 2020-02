Ons Jabeur face o noua declaratie dupa infrangerea din meciul cu Simona Halep

Ziare.

Jabeur a declarat de aceasta data ca a fost coplesita de atmosfera din tribune si considera ca a primit o lectie."Am fost cu adevarat stresata la inceputul meciului cand i-am vazut ca se lupta care sa urle mai tare si care sunt mai infocati. In acelasi timp am fost cu adevarat fericita deoarece ea e Simona Halep, se presupunea ca ar trebui sa aiba mai multi fani decat mine.Dar cred ca a fost egalitate. Este incredibil sa vezi un meci de tenis cu o asemenea atmosfera. E clar ca nu a fost usor sa ramai concentrata, iar Simona a fost mai obisnuita cu asta decat mine. Eu trebuie sa invat din asta", a spus Jabeur la Dubai.Numerosii fani tunisieni prezenti la partida dintre Simona Halep si Ons Jabeur au avut multe momente in care au fost lipsiti de fair-play.Acestia au refuzat sa aiba un comportament potrivit jocului de tenis si au facut galagie in timpul punctelor.Incepand cu setul secund, dupa ce Simona si-a revenit, tunisienii din tribune au inceput sa strige in timpul punctelor "aut" pentru a o deruta pe sportiva noastra."Doamnelor si domnilor, va rog inca o data sa nu mai anuntati deciziile din tribune in timpul punctelor", a anuntat arbitrul de scaun la microfon.De altfel, si Simona Halep s-a aratat mirata de comportamentul tunisienilor."M-am simtit ca la un meci de fotbal", a remarcat Simona Halep la finalul confruntarii.Au fost si multi romani la meciul Simonei, dar acestia au avut un comportament superb si au incurajat-o in permanenta pe favorita lor.C.S.