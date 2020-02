Ons Jabeur, gest nesportiv la adresa Simonei Halep

Ziare.

In tie-break-ul setului decisiv, cand conducea cu 7-6 si a avut minge de meci, Jabeur a dus degetul spre frunte si a strigat cateva cuvinte spre Simona, in timp ce ii arunca o privire urata si gesticula nervos.Supararea lui Jabeur a plecat de la un moment tensionat petrecut tot in tie-break, cand Simona a avut 6-4.Atunci, sportiva din Tunisia a servit de doua ori bine, dar de la margine s-a strigat aut. Dupa ce a cerut challenge, reluarea a ratat ca Jabeur a avut dreptate, dar arbitrul de scaun a decis sa repete punctul.Jabeur si-ar fi dorit ca acesta sa ii fie acordat, in conditiile in care Simona trimisese afara, dar arbitrul a ramas ferm pe pozitii, in pofida protestelor sportivei din Tunisia.Amintim ca Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala de la Dubai dupa o victorie superba reusita in meciul cu Ons Jabeur (45 WTA ).Sportiva noastra s-a impus in trei seturi, scor 1-6, 6-2, 7-6 (7), avand o revenire fantastica.In sferturile de finala, Simona se va duela cu bielorusa Aryna Sabalenka, aflata pe locul 13 in clasamentul WTA Partida va avea loc joi, dupa ora 18:30, si va fi transmisa in direct pe Ziare.com.Scorul intalnirilor precedente este 2-1 in favoarea Simonei, dar bielorusa a castigat ultima disputa, anul acesta la Adelaide.C.S.