Organizatorii de la Dubai, in extaz dupa victoria Simonei Halep: Traim un basm demn de Cartea Recordurilor!

Desi au trecut cateva zile de la acel meci, organizatorii de la Dubai spun ca se bucura nespus pentru succesul Simonei."Victoria Simonei Halep a fost o poveste minunata pe care sa o documentam si sa o spunem lumii. A fost al 20-lea titlu al carierei la a 20-a editie a turneului, in 2020, cand Dubai este nerabdator sa gazduiasca Expo 2020. Sincer, nu puteam cere un final mai bun pentru turneul feminin si o poveste mai buna pe care sa o spunem din Dubai.Halep a castigat aici in 2015 si este pe locul 2 in clasamentul WTA . A avut niste meciuri grozave aici, in special cel cu Ons Jabeur, pe care l-ar fi putut pierde si nu am mai fi trait acest basm demn de Cartea Recordurilor", a spus directorul turneului, Colm McLoughlin pentru Gulf News Amintim ca Simona Halep a castigat, sambata, finala turneului de la Dubai, dupa ce a invins-o pe Elena Rybakina cu 3-6, 6-3, 7-6 (5).Pentru Simona urmeaza o pauza de cateva saptamani pana la Indian Wells , competitie ce va incepe pe 9 martie.Simona a reusit, totodata, sa castige la Dubai al 20-lea titlu WTA din intreaga cariera.C.S.