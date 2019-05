Organizatorii de la Roland Garros i-au transmis un mesaj Simonei Halep dupa primul antrenament efectuat la Paris

Ziare.

Dupa prima sedinta de pregatire, organizatorii de la Roland Garros au ajuns deja la concluzia ca Simona este in cea mai buna forma a sa."Ne face placere sa ne revedem, Simona Halep ! Campioana en-titre pare in cea mai buna forma a sa pe noul Chatrier", a fost mesajul transmis de organizatorii de la Roland Garros.Amintim ca Simona Halep a castigat anul trecut titlul de la Roland Garros dupa o finala cu Sloane Stephens si are 2.000 de puncte WTA de aparat.Per total, pe langa titlul castigat anul trecut, Simona mai are in palmares doua finale la Roland Garros, in 2014 si 2017.Roland Garros 2019 va incepe duminica, iar cele mai importante evenimente vor fi in direct pe Ziare.com.C.S.