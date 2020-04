Planul indraznet pe care Simona Halep il are dupa terminarea carierei: "Daca fanii vor dori, ma voi gandi serios!"

Ziare.

Intr-un interviu acordat celor de la DigiSport, la emisiunea Campionii Digi Sport, romanca de 28 de ani a abordat si un subiect mai interesant, si anume a dezvaluit faptul ca exista posibilitatea sa scrie o carte despre cariera sa, in momentul in care va renunta la sportul alb."Perioada asta era foarte buna pentru niste jocuri. Ma mai uit la filme, mai citesc, dar de multe ori imi fac treburile personale, fac una, alta, prin casa, mai scriu cateva idei, dorinte... ce as vrea sa fac in viitor si tot asa.Poate dupa ce voi termina cu tenisul o sa am un live cu toti sustinatorii mei si daca ei vor dori sa scriu ceva din tot ce am facut in anii astia, poate ma voi gandi serios, dar momentan nu", au fost explicatiile Simonei pentru postul de televiziune mai sus citat.Ea a mai vorbit si despre posibilitatea reala ca in acest sezon 2020 sa nu se mai dispute nici macar vreun meci oficial de tenis, din cauza acestei pandemii uriase de coronavirus:Halep se afla pe locul 2 WTA si cu putin timp inainte de suspendarea sezonului, a triumfat la turneul WTA de la Dubai, dupa o finala electrizanta cu Elena Rybakina.D.A.