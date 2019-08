Presa americana a facut predictiile pentru turneul de la Cincinnati: Ce anticipeaza pentru Simona Halep

Ziare.

Americanii de la Tennis Magazine au publicat traditionalele predictii, iar in cazul Simonei Halep nu au mari asteptari.Pe fondul problemelor medicale cu care se confrunta, sursa citata noteaza ca Simona nu va ajunge mai departe de sferturile de finala in turneu.Publicatia americana considera ca din sfertul de tablou pe care se afla Simona Halep in semifinale va ajunge Kiki Bertens.Aceasta ar urma sa fie invinsa in semifinale de Elina Svitolina, in timp ce pe cealalta jumatate de tablou Karolina Pliskova ar urma sa o bata pe Petra Kvitova.Conform previziunilor facute de americani, Karolina Pliskova va trece de Elina Svitolina si va castiga turneul.C.S.