Presa americana a gasit explicatia pentru problemele Simonei Halep

Sportiva noastra a castigat doar turneul de la Wimbledon si incheie anul pe locul 4 WTA , iar jurnalistii de la Tennis Magazine considera ca absenta lui Darren Cahill se ascunde in spatele acestor rezultate mai slabe din 2019."Lipsa de consistenta pare cauzata partial din cauza lipsei de continuitate din echipa sa, avand in vedere ca antrenorul Darren Cahill a plecat inainte de startul sezonului, iar Simona a avut probleme in a-si gasi un nou antrenor.Dar acum Cahill s-a intors, a lucrat cu Halep la Turneul Campioanelor si va fi si in sezonul urmator. Chiar daca asteapta cu nerabdare pauza competitionala, Halep este motivata sa se intoarca pe teren cu echipa sa reunita", a notat Tennis Channel.De altfel, si Simona s-a declarat foarte optimista inainte de startul noului sezon."Sunt mult mai increzatoare pentru ce urmeaza, sunt motivata", a comentat Simona.Sportiva noastra a intrat in vacanta dupa Turneul Campioanelor , dar va relua pregatirile in aproximativ 3 saptamani.Primul turneu la care va participa anul urmator este cel de la Adelaide, incepand cu 13 ianuarie.C.S.