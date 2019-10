Presa americana, despre viitorul Simonei Halep: "E la mintea cocosului"

Ziare.

Renumita publicatie Sports Illustrated scrie chiar ca Simona va fi inclusa in International Tennis Hall of Fame dupa ce isi va incheia cariera."Da, rezultatele ei au stagnat putin, dar este o jucatoare atat de apreciata. In urma cu cateva saptamani vorbeati despre sansele a fi introdusa in Hall of Fame. Tinand cont de standardele actuale, ea este complet eligibila.A fost in varful clasamentului, a castigat mai multe Grand Slam-uri, a fost finalista la altele. Este tocmai buna pentru tenis! E la mintea cocosului!", a scris Sports Illustrated.Dupa victoria din finala de la Wimbledon , Simona Halep nu a mai reusit sa lege doua victorii la rand in turneele la care a participat.Sportiva noastra va reveni in circuit incepand cu 14 octombrie, la turneul de la Moscova.C.S.