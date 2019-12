Presa americana dezvaluie de ce 2020 va fi un an de neuitat pentru Simona Halep

Ziare.

Portalul Lob And Smash considera ca Simona a atins maturitatea necesara pentru a atinge apogeul carierei, avand in vedere ca nu mai are nimic de demonstrat si poate juca relaxata."De sase sezoane la rand, Simona a incheiat anul in top 4 WTA . A fost pe primul loc in fiecare an din ultimele 3 sezoane. Halep este o campioana la Roland Garros si Wimbledon . Cu o astfel de carte de vizita, este clar ca Halep nu umai are nimic de dovedit nimanui!Iar asta ii permite sa intre in 2020 intr-o pozitie excelenta. Nu mai are nevoie sa fuga dupa puncte in clasament, sa-si creeze o reputatie, nu mai existat dubii in privinta capacitatii de a castiga un Grand Slam. Halep are numai de castigat si de adaugat titluri majore la mostenirea sa!", a scris sursa citata.De altfel, publicatia americana noteaza ca Simona ar putea castiga primul Grand Slam din 2020 inca de la Australian Open , avand in vedere ca a demonstrat ca se poate descurca bine si la Melbourne In plus, jurnalistii americani mai scriu ca si revenirea lui Darren Cahill in echipa poate reprezenta un imbold pentru Simona.C.S.