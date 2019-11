Presa americana face un comentariu superb la adresa Simonei Halep: Cum i-a impresionat sportiva noastra

Ziare.

Jurnalistii de la revista Tennis Head remarca iubirea pe care Simona o are fata de Romania, lucru total atipic in tenisul de astazi."Simona Halep nu a dorit niciodata sa traiasca altundeva decat in tara natala si a castigat Wimbledon in aceasta vara cu o echipa construita in jurul conationalilor sai. In lumea multi-nationala si multi-culturala a tenisului, Simona este o exceptie. Majoritatea jucatorilor din tari mici precum Romania, in special cei ce prorvin din tari in care iernile pot fi dificile, se muta in locatii calduroase, multe dintre ele paradisuri fiscale. Echipele lor sunt formate, in schimb, din oameni ce provin din toate locurile lumii, pana intr-un punct in care lucreaza cu antrenori ce provin din afara tarii lor.Simona Halep, in schimb, nu a vrut niciodata sa rupa legaturile cu tara natala. A fost stabilita mereu in Romania si in intreaga cariera s-a inconjurat de conationalii sai. Cand a castigat Wimbledon in vara, antrenorul sau, preparatorul fizic, fizioterapeutul si agentul erau cu totii romani", a scris Tennis Head.Ei au discutat si cu Simona Halep despre acest subiect, iar sportiva le-a explicat de ce este Romania atat de importanta pentru ea."Sunt din Romania, am fost nascuta acolo si vad asta ca pe un lucru pozitiv. Am avut succes in tenis fara sa am un mare sistem in spate, ceea ce ma face sa ma simt mai puternica. Simt ca apartin Romaniei. Este mereu o placere sa ma intorc acolo. De fiecare data cand vreau sa-mi incarc bateriile ma duc acasa. Oamenii fac din Romania un loc mai bun", a explicat Simona.De altfel, Simona a efectuat in ultimii ani si pregatirea de iarna in tara noastra, desi s-a intamplat sa mai si raceasca din cauza temperaturilor scazute.In acest an, Simona a preferat sa nu mai mearga la munte si face pregatirea la complexul lui Ion Tiriac C.S.