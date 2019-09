Presa americana, reportaj despre cea mai frumoasa prietenie din sportul romanesc: Simona Halep si Nadia Comaneci

Ziare.

Site-ul postului de televiziune NBC a incercat sa afle cum a evoluat relatia de prietenie dintre cele doua, in conditiile in care Nadia Comaneci face adesea naveta pe ruta SUA-Europa pentru a fi prezenta la meciurile Simonei."Cum au facut Nadia Comaneci si Simona Halep, doua legende ale sportului romanesc, sa devina atat de prietene incat Comaneci zboara de la Oklahoma in Europa pentru a participa la meciurile ei? Simplu, spune Comaneci. Halep este parte din familie. A devenit din momentul in care Halep a fost primita in familie de Comaneci si de alte legende sportive ale Romaniei, precum Gica Hagi si Ilie Nastase ", scrie NBC despre relatia dintre cele doua.Nadia isi aminteste ca a cunoscut-o pe Simona Halep pentru prima data in aprilie 2014, la turneul de tenis destinat baietilor de la Bucuresti. Cel care le-a facut cunostinta a fost Ilie Nastase "Nu o vazusem pana atunci, dar stiam ca Ilie a spus ca va fi un mare star. A spus ca va fi noua noastra campioana", a povestit Nadia.O luna mai tarziu, Simona Halep avea sa dispute prima ei finala de Grand Slam, la Roland Garros 2014.Momentul care marcheaza insa prietenia dintre Simona si Nadia dateaza insa de la Roland Garros 2018. Turneul a fost castigat de Simona, iar Nadia a fost prima persoana imbratisata in loja de proaspata campioana.Pentru a fi alaturi de Simona, Nadia a facut un sacrificiu real, in conditiile in care vazuse victoria din semifinala in fata televizorului, in SUA, la Oklahoma. Dupa ce a vazut calificarea Simonei, Nadia s-a urcat in primul avion pentru a putea fi prezenta la finala."Meciul din semifinale a inceput la 5 dimineata, s-a terminat la ora 7, iar eu la ora 11 vorbeam la telefon cu United Airlines", si-a amintit Nadia, care a ajuns la Paris exact in momentul in care a inceput finala cu Sloane Stephens.Pe de alta parte, Simona se declara onorata ca are alaturi o legenda a sportului."Sa ai in loja ta o campioana grozava iti da putere, inseamna ca apreciaza ce fac", a explicat Simona.Totusi, Nadia se fereste sa ii ofere Simonei sfaturi despre sport, mentionand ca discuta in general "doar despre lucru de-ale femeilor".C.S.