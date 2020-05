Presa americana se inclina in fata Simonei Halep: A rescris dictionarul tenisului

Ziare.

com

Jurnalistii de la Tennis Magazine noteaza ca Simona Halep a "rescris dictionarul tenisului" si a modificat felul in care era perceput acest sport la nivel mondial."Simona Halep a rescris dictionarul tenisului. Trebuie sa o urmaresti cu atentie sa vezi cum termeni precum recuperarea, counterpuncher sau trecerea de la defensiva la ofensiva au capatat un sens foarte diferit. Pentru inceput, este usor sa crezi ca inaltimea o face in mod natural mai putin probabil sa fie agresiva sau puternica. Dar de ce? In mod repetat am vazut cum inaltimea nu este atat de importanta, avand in vedere exemplele lui Maureen Connolly, Chris Evert, Tracy Austin si Jennifer Capriati.In timp ce Halep concureaza in era in care jucatoarele sunt mai inalte si probabil mai puternice, tenisul ramane totusi un joc de inaltime si de forta, ci mai degraba de miscare si sincronizare. Halep joaca tenisul de astazi. In plus, Halep a redefinit si termenul indraznet din tenis. Ea nu are nevoie sa se limiteze doar cu loviturile de forehand si backhand", a scris Tennis Magazine.De asemenea, Simona Halep este laudata de publicatia americana si pentru felul cum transforma si momentele dificile in ceva pozitiv, dar si pentru sinceritate."Da, poate fi prea perfectionista. Se poate grabi repede intre puncte incat pare ca vrea doar sa iasa de pe teren. Dar important este ca lui Halep ii pasa intotdeauna si ofera publicului o implicare competitiva pentru banii pplatiti.Imi place sa o vad cum isi canalizeaza emotiile in ceva pozitiv. Apoi, sa vorbim si despre personalitatea ei. Unii fani WTWA isi doresc sa fie mai implicata din punct de vedere al masurilor luate in circuit. Dar admiram onestitatea ei, simtul umorului si rezistenta ei", a completat sursa citata.Simona Halep este in acest moment in izolare si spera sa revina pe teren de la mijlocul lunii iulie.C.S.