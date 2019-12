Presa americana: Simona Halep a oferit unul dintre cele mai lacrimogene momente din ultimul deceniu (Video)

Ziare.

com

Victoria Simonei Halep la Roland Garros 2018 ocupa locul 4 intr-un top al celor mai lacrimogene momente din tenis, realizat de americanii de la Tennis Now "In sfarsit! Simona Halep a revenit dupa ce a fost condusa cu un set si a avut un break in spate pentru a obtine primul sau titlu major la Paris. Prin acest succes ea a sters infrangerea devastatoare din fata Jelenei Ostapenko.Momentul special al lui Halep a fost unul dintre momentele cele mai miscatoare ale deceniului datorita puritatii emotiilor sale si a felului in care a sarbatorit", au comentat jurnalistii americani.Cel mai lacrimogen moment din ultimul deceniu a fost desemnat succesul obtinut de Juan Martin del Potro in fata lui Novak Djokovici la Jocurile Olimpice 2016. Sarbul a parasit terenul cu ochii in lacrimi.Pe locul doi se afla discursul lui Andy Murray dupa victoria de la Wimbledon 2012, care i-a lasat pe spectatori cu ochii in lacrimi.Apoi, pe trei il regasim din nou pe Novak Djokovici, aplaudat la scena deschisa dupa ce a fost invins in finala de Stan Wawrinka.C.S.