Presa britanica, reactie dura dupa meciul dintre Simona Halep si Harriet Dart

Ziare.

com

Jurnalistii de la Daily Mail nu-si explica de ce Romania are succes in tenis, in timp ce britanicii nu mai au nicio jucatoare in concurs.Daily Mail scrie ca Federatia de Tenis britanica are un buget anual de 40 de milioane de lire sterline, dar rezultatele nu se vad. Oficialii forului britanic sunt acuzati ca fac turism in loc sa se preocupe de dezvoltarea tenisului."La meciul dintre Halep si Dart au fost prezenti cinci oficiali ai Asociatiei de Tenis. Cand vine vorba despre trimiterea unui numar mare de oficiali, antrenori si instructori la evenimente, suntem cu siguranta campioni mondiali!Romania si Serbia nu au nicio sansa la acest capitol, dar, destul de amuzant, par a produce mereu mai multi jucatori de top decat Marea Britanie", a scris Daily Mail.Britanicii i-au contactat si pe reprezentantii Federatiei, dar acestia au spus ca dezvoltarea tenisului este un proces de durata si ca rezultatele se vor vedea in timp.Amintim ca Simona s-a calificat in turul 3 de la Australian Open dupa ce a invins-o pe Harriet Dart cu 6-2, 6-4.Pentru sportiva noastra urmeaza un duel cu Yulia Putintseva, aflata pe locul 38 in clasamentul WTA Aceasta va fi prima intalnire dintre cele doua jucatoare.Partida va avea loc sambata, la o ora ce nu a fost stabilita deocamdata de organizatori.C.S.