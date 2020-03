Presa din Franta lauda un gest facut de Simona Halep

Ziare.

"In aceasta pauza competitionala, cateva jucatoare au decis sa sprijine comunitatile lor in aceste momente dificile. Simona Halep a decis sa ajute doctorii si spitalele din tara sa. Un gest superb pentru tara sa", au scris jurnalistii francezi de la Tennis Actu Saptamana trecuta, Simona Halep a dezvaluit ca a facut o donatie achizitionarea echipamentelor si materialelor necesare pentru combaterea coronavirusului.Tenismena noastra i-a indeamnat pe toti ce care pot sa sprijine sa procedeze astfel."Din pacate, traversam cu totii o perioada foarte grea, cu incercari noi pe care cu greu le-am fi putut imagina in urma cu cateva luni. Este pe de alta parte si ocazia perfecta sa aratam ca stim sa fim solidari si responsabili cu vietile noastre si ale celor din jurul nostru.In timp ce noi stam acasa, medicii si personalul medical fac eforturi uriase sa trateze si sa salveze fiecare viata expunandu-se personal pentru binele general.Haideti sa urmam cu strictete indicatiile transmise de autoritati si sa contribuim astfel, fiecare dintre noi, la rezolvarea acestei probleme de natura sa ne afecteze dramatic cursul normal al vietii.Am decis sa donez o suma de bani pentru achizitionarea echipamentelor si materialelor necesare in asemenea situatii, suma ce va fi directionata imediat catre autoritatile medicale din Bucuresti si Constanta.Incurajez pe toti cei care pot sa sprijine sa contribuie si ei la eforturile comune de combatere a acestui virus.Intre timp, sa avem cu totii grija de noi, sa fim responsabili si pozitivi! Sa ne ajute Dumnezeu!", spunea Simona Halep.C.S.