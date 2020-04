Presa din Italia a publicat topul celor mai bune tenismene din 2020: Locul ocupat de Simona Halep

Ziare.

Locul 1 in aceasta ierarhie realizata de Metropolitan Magazine este ocupat de americanca Sofia Kenin, campioana de la Australian Open 2020.In schimb, Simona Halep ocupa locul 4, care este laudata pentru faptul ca a acumulat 1.350 de puncte WTA in 2020 desi a jucat la doar trei turnee: Adelaide, Australian Open si Dubai.In acest an, Simona a fost eliminata in sferturile de finala de la Adelaide, in semifinale la Australian Open si a castigat Dubai.In total, Simona are 10 victorii si 2 infrangeri in meciurile din 2020.1. Sofia Kenin2. Garbine Muguruza 3. Ashleigh Barty 4. Simona Halep5. Elena Rybakina6. Petra Kvitova7. Aryna Sabalenka8. Kiki Bertetns9. Karolina Pliskova 10. Ons JabeurC.S.