Presa din Italia, impresionata de Simona Halep: E fenomenala

Challenge accepted 😆🧻



Stay home and stay safe everyone 🙏 pic.twitter.com/GaT1juR2PG - Simona Halep (@Simona_Halep) March 20, 2020

Ziare.

com

"Simona Halep este fenomenala si cu picioarele in noua provocare", au titrat juranlistii de la Tennis Italiano "Jucatoarea din Romania a uimit pe toata lumea cu un sul de hartie igienica. Ea a cucerit Internetul cu noua provocare lansata pe retelele de socializare. Simona a impresionat pe toata lumea cu dublele reusite, aratandu-si inca o data coordonarea uimitoare", a mai scris sursa citata.La finalul saptamanii trecute, Simona Halep a acceptat cea mai la moda provocare printre sportivi din ultimele zile.Sportiva noastra a publicat pe contul de Twitter un clip in care jongla cu un sul de hartie igienica, asa cum au facut alte nume importante ale sportului."Provocare acceptata. Stati acasa si aveti grija de voi!", a scris Simona Halep pe Twitter.Sportiva noastra si-a aratat inca o data calitatile si a reusit sa faca numeroase duble cu sulul de hartie igienica.Tatal sau, Stere, a fost fotbalist, iar Simona obisnuia sa joace fotbal in copilarie cu baietii de la bloc.C.S.