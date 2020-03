Presa din Italia se inclina in fata Simonei Halep

Ziare.

Portalul UbiTennis a publicat un material dedicat special Simonei Halep, pe care o prezinta ca o "pasare rara" in circuitul WTA in acest moment.Italienii amintesc astfel ca Simona a reusit sa castige in fiecare an din ultimii opt cate un turneu si ca de sapte ani nu mai iese din top 10 WTA "Simona a castigat in ultimii opt ani de fiecare data cel putin un turneu. Circuitul feminin se afla in continua schimbare, dar romanca este mereu in top. Ea este cea mai constanta jucatoare a ultimilor ani. Nu doar ca a castigat doua turnee de Grand Slam (doar Naomi Osaka a mai reusit asta), dar a stat si 64 de saptamani pe primul loc si se afla in top 10 WTA din ianuarie 2014", a scris sursa citata.Cele mai bune rezultate ale Simonei sunt trofeele de la Roland Garros 2018 si Wimbledon 2019.In total, sportiva noastra are in palmares 20 de trofee castigate in cariera, ultimul la Dubai, luna trecuta.C.S.