Presa franceza: Simona Halep beneficiaza din plin de anularea turneelor de tenis

Ziare.

com

Jurnalistii de la BeIn Sports noteaza ca Simona Halep si Roger Federer sunt marii beneficiari intrucat isi poate reveni complet dupa accidentarea suferita."Roger Federer si Simona Halep sunt primii jucatori care vor profita de aceasta situatie nefericita. Simona Halep in primul rand deoarece ea tocmai luase decizia de a se retrage de la Indian Wells inainte ca turneul sa fie anulat", a scris sursa citata.De asemenea, sursa citata mai scrie ca si Bianca Andreescu Angelique Kerber si Johanna Konta vor profita.Totodata, si Serena Williams si Naomi Osaka se afla printre beneficiare, deoarece forma lor nu era deloc buna inainte de intreruperea turneelor.Turneele de tenis sunt amanate si se spera ca vom reincepe incepand cu 8 iunie.Totusi, sansele sunt destul de mici, iar in aceasta saptamana am putea avea si anuntul anularii turneului de la Wimbledon C.S.