Presa internationala, despre calificarea Simonei Halep in finala de la Dubai

Simona Halep a pus capat cursei lui Jennifer Brady. Ocupanta locului 2 WTA a fost sublima astazi, castigand mai bine de trei sferturi din punctele pe primul serviciu si oferindu-i adversarei doar doua sanse de break, pe care le-a salvat fara emotii.Simona Halep a rapus-o pe Brady fara mila! Intr-o intalnire foarte linistita pentru jucatoarea din Romania, nu a fost deloc surprinzator ca Simona a condus de la inceput pana la final. In setul secund, Simona a fost magistrala pe teren!Simona Halep a lichidat-o pe Jennifer Brady in doua seturi! Romanca a castigat fara nicio emotie, obtinand o victorie clara in doar 63 de minute.Simona Halep se califica lejer in finala de la Dubai, prima din acest an pentru ea. Eliminata in semifinalele de la Australian Open , Halep va incerca sa obtina primul trofeu al anului si al 20-lea al carierei. Ea nu a mai castigat un turneu de la Wimbledon 2019.Amintim ca Simona Halep s-a calificat in finala turneului de la Dubai dupa ce a invins-o pe americanca Jennifer Brady, scor 6-2, 6-0.In finala de la Dubai, Simona o va intalni pe Elena Rybakina, aflata pe locul 19 in clasamentul WTA.Singura intalnire precedenta dintre Simona si Rybakina a avut anul trecut la Wuhan, cand sportiva noastra s-a retras in primul set.Elena Rybakina este una dintre cele mai in forma jucatoare din acest an, avand 19 victorii si 3 infrangeri. Ea a castigat turneul de la Hobart si a mai ajuns in finala la Shenzhen si Sankt Petersburg.Finala turneului de la Dubai va avea loc sambata, de la ora 17:00, si va fi transmisa in direct de Ziare.com.C.S.