Presa internationala, despre eliminarea Simonei Halep de la Beijing

Ziare.

com

De neoprit in primul tur, Simona Halep a avut o prestatie catastrofala in partida cu Ekaterina Alexandrova. Dupa ce a avut deja probleme la Cincinnati cu aceasta jucatoare, Halep nu avea cum sa castige avand in vedere serviciul sau catastrofal. Un meci ce trebuie uitat rapid de romanca!Chiar daca rezultatul pare categoric, romanca a avut opt sanse de break in acest meci, la fel ca si Alexandrova. Diferenta este ca Halep a profitat doar de trei, in timp ce Alexandrova de doua ori mai mult.Ekaterina Alexandrova a obtinut prima victorie a carierei in fata unei jucatoare din top 10 WTA , reusind sa o invinga intr-o maniera confortabila pe Simona Halep. Romanca s-a aflat in fata celui de-al doilea meci consecutiv dupa accidentare si a avut de suferit.Romanca a parut sa fie chinuita de durerile la spate. Halep a fost departe de cea mai buna forma a ei, fiind rapusa de o jucatoare de pe locul 38 WTA.Amintim ca Simona Halep a fost eliminata in turul 2 de la Beijing de Ekaterina Alexandrova, scor 6-2, 6-3.Pentru sportiva noastra acesta este al patrulea turneu la rand in care nu reuseste sa lege doua victorii consecutive, dupa Cincinnati, US Open , Wuhan si Beijing.Revenirea Simonei in circuit este asteptata pe 14 octombrie, la turneul de la Moscova.C.S.