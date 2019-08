Presa internationala, despre eliminarea Simonei Halep de la Cincinnati

Ziare.

"Madison Keys a oprit o serie de cinci meciuri pierdute la rand in fata Simonei Halep, intr-o partida dramatica disputata joi seaara. Intr-un meci ce a durat aproximativ doua ore si a incantat asistenta ridicata, favorita numarul 16 s-a impus si a ajuns in sferturi pentru al doilea an la rand. Este prima victorie a lui Keys in ultimii cinci ani in fata fostei lidere mondiale, ultima datand de la Sydney 2014"."Keys a obtinut o victorie fantastica in fata Simonei Halep. Ea a depasit-o clar pe Simona in primul set, cand a jucat la un nivel foarte ridicat. In orice caz, nivelul sau a scazut, situatie de care romanca a profitat si a trimis meciul in decisiv. Totusi, americanca a apasat din nou pe acceleratie si meciul s-a terminat in favoarea sa"."Madison Keys nu o mai invinsese pe Simona Halep de mai bine de cinci ani si se parea ca si aceasta victorie i-ar putea scapa printre degete. Totusi, ea si-a pastrat emotiile in frau si a invins-o pe romanca. Partida din optimi a fost ca un rollercoaster, cu multe rastunari de situatie. Strategia lui Keys de a risca mai mult a fost insa rasplatita.""Madison Keys o obtine o victorie rarisima in fata Simonei Halep. Daca ar fi o victorie care sa conteze cu adevarat pentru Keys, aceasta este cu siguranta cea din meciul cu Simona Halep. Americanca a depasit statistica brutala si a oprit seria de cinci infrangeri la rand".Amintim ca Simona Halep a fost eliminata in optimile de finala de la Cincinnati de Madison Keys, ocupanta locului 18 in clasamentul WTA Americanca s-a impus in trei seturi cu 6-1, 3-6, 7-5, la capatul unui meci ce a durat doua ore si patru minute.Dupa aceasta eliminare, Simona va pierde inca 480 de puncte in clasamentul WTA.Pentru Simona urmeaza o pauza de cateva zile, pentru ca apoi va lua startul, incepand cu 26 august, la ultimul turneu de Grand Slam din acest an, US Open C.S.