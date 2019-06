Presa internationala, despre eliminarea Simonei Halep de la Eastbourne

Ziare.

com

Angelique Kerber a rapus-o pe Simona Halep si a ajuns in a doua semifinala consecutiva la Eastbourne. In inclestarea dintre cele doua jucatoare de top 10, Angelique Kerber a fost cea care a avut o prestatie completa pentru a o elimina pe Simona Halep. Campioana de la Wimbledon a avut un start bun in ambele seturi si a facut break-uri pentru a conduce cu 4-1, respectiv 3-0.Angelique Kerber si-a demonstrat din nou forta excelenta dinainte de Wimbledon! Kerber a facut un joc foarte bun in fata unei jucatoare care s-a aflat mult timp pe primul loc in clasamentul WTA . A fost un duel de gala, pe care l-a dominat.Dupa ce a ajuns in semifinale la Mallorca, Kerber a demonstrat din nou ca este intr-o forma buna pe iarba. A dominat-o categoric pe Halep si s-a distantat rapid in ambele seturi.Kerber obtine o victorie de prestigiu in fata Simonei Halep! Campioana de la Wimbledon este in cel mai bun element al sau! Pe Simonaa Halep a invins-o dupa o prestatie fantastica!Amintim ca Simona Halep a pierdut in doua seturi, scor 6-4, 6-3, in fata lui Angelique Kerber , dupa un meci controlat in totalitate de nemtoaica.In urma acestui rezultat, scorul intalnirilor directe dintre Simona si Kerber devine 6-5 in favoarea sportivei noastre.Simona va mai ramane la Eastbourne, iar vineri va juca in semifinalele probei de dublu alaturi de Raluca Olaru In schimb, Angelique Kerber o va intalni in semifinale pe Ons Jabeur din Tunisia.C.S.