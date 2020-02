Presa internationala, despre victoria superba obtinuta de Simona Halep la Dubai

Ziare.

Simonei Halep i s-a oferit tot ce putea duce de o inspirata Ons Jabeur, dar in cele din urma a salvat o minge de meci si s-a impus intr-un tie-break electrizant din setul decisiv.Simona Halep a fost chinuita de Ons Jabeur, dar ajunge in sferturile de finala. Ravasita de o adversara caruia nu avea ce sa-i faca in primul set, Simona a obtinut totusi victoria. Meritul Simonei este acela ca a stiut sa fie rabdatoare impotriva lui Ons Jabeur, jucatoare aflata pe val in primul set.Simona se astepta la un meci dificil astazi, dar nu la asa ceva. A fost o partida foarte neobisnuita, cu momente de tenis la un nivel lexcelent, dar si cu momente in care nivelul a lasat de dorit. Simona trebuie sa-si imbunatateasca jocul cu siguranta daca vrea sa obtina lucruri marete in 2020.Simona Halep s-a chinuit cu Jabeur, a suferit, dar s-a calificat in sferturile de finala. Debutul Simonei la Dubai s-a dovedit a fi mult mai complicat decat se astepta.Amintim ca Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala de la Dubai dupa o victorie superba reusita in meciul cu Ons Jabeur (45 WTA ).Sportiva noastra s-a impus in trei seturi, scor 1-6, 6-2, 7-6 (7), avand o revenire fantastica.In sferturile de finala, Simona se va duela cu bielorusa Aryna Sabalenka, aflata pe locul 13 in clasamentul WTA.Partida va avea loc joi, dupa ora 18:30, si va fi transmisa in direct pe Ziare.com.Scorul intalnirilor precedente este 2-1 in favoarea Simonei, dar bielorusa a castigat ultima disputa, anul acesta la Adelaide.C.S.