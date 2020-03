Presa internationala o lauda pe Simona Halep dupa anuntul facut: Sincer vorbind, e una dintre cele mai inteligente initiative existente

Ziare.

com

Jurnalistii de la Essentially Sports au notat ca initiativa Simonei Halep "este una dintre cele mai inteligente existente" pana acum."Simona Halep este ultima jucatoare care a adoptat o atitudine sociala responsabila, in contextul pericolului numit coronavirus. Sincer vorbind, e una dintre cele mai inteligente initiative existente. Autoizolarea si mesajele transmie publice sunt bune pe termen scurt.In orice caz, eficienta sistemului medical va fi cheia pe termen lung. Staruri precum Simona Halep au gasit cu siguranta calea cea dreapta in a investi banii in lupta cu coronavirusul", a scris Essentially Sports.De asemenea, Tennis World USA aminteste ca Simona Halep s-a mai implicat in activitati de acest gen si pe durata incendiilor din Australia."Asa cum s-a intamplat in timpul incendiilor din Australia, inca o data jucatorii de tenis fac front comun si strang bani in timpul pandemiei COVID-19.In timp ce alti sportivi au donat rachetele pentru a strange fonduri, Simona Halep a anuntat ca va dona o suma de bani pentru echipament medical, cerandu-le si altora ajutorul", a notat Tennis World USA.In urma cu o zi, Simona Halep a dezvaluit ca a facut o donatie achizitionarea echipamentelor si materialelor necesare pentru combaterea coronavirusului.Tenismena noastra i-a indeamnat pe toti ce care pot sa sprijine sa procedeze astfel.C.S.