Presa poloneza: Succesul Simonei Halep de la Wimbledon e mai important decat cel al Stelei '86. Este curat si nu e umplut de sange

In materialul publicat de Przeglad Sportowy , jurnalistul Bartosz Gebicz aminteste de vremurile dificile prin care a trecut Romania in perioada in care tara era condusa de Nicolae Ceausescu Publicatia poloneza noteaza ca familia Ceausescu se implica inclusiv in fotbal, la Steaua , echipa ce avea sa castige Cupa Campionilor Europeni in 1986.In aceste conditii, polonezii scriu ca succesul Simonei Halep de la Wimbledon este cel mai important din istoria sportului romanesc, chiar si peste cel al Stelei '86, intrucat este suta la suta curat si nu e patat cu sange."Romania si-a gasit din fericire si eroi pozitivi. Simona Halep a fost primita de zeci de mii de fani dupa triumful de la Londra, pe National Arena . Saptamana trecuta, mii de fani au scandat spontan, din toata inima, 'Si-mo-na, Si-mo-na, Si-mo-na'. Campioana de la Wimbledon a urmarit impreuna cu fanii cele 55 de minute magice din finala cu Serena Williams . Fanii care au venit nu au fost constransi, ci am asistat la o sarbatoare autentica.Acest succes este mai important decat cel al Stelei din 1986. In primul rand pentru ca este curat si nu e patat cu sange. Din pacate, este infricosator sa te gandesti cat de multe lucruri urate s-au intamplat pana s-a ajuns aici, cati oameni au suferit ani intregi pentru ca 'geniul din Carpati' sa-si croiasca drumul spre victoria impotriva Barcelonei. Cu fiul sau Valentin in fruntea clubului", a comentat sursa citata.Amintim ca Simona Halep a castigat minunat finala turneului de la Wimbledon , dupa ce a invins-o pe americanca Serena Williams , la capatul unui meci de zile mari.Sportiva noastra a facut o demonstratie de tenis spectacol si nu i-a dat nicio sansa Serenei, pe care a invins-o cu 6-2, 6-2.Pentru Simona, acesta este al doilea turneu de Grand Slam din palmares, dupa cel de la Roland Garros 2018.C.S.