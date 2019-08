Prima decizie luata de Simona Halep dupa eliminarea de la Cincinnati

Ziare.

com

Sportiva noastra a hotarat sa mai ramana cateva zile la Cincinnati, chiar daca a fost eliminata din turneu, din dorinta de a se antrena suplimentar."Dupa Wimbledon am fost in vacanta si nu m-am mai antrenat deloc si asa am venit la Toronto. Aici nu m-am antrenat aproape deloc. Acum vreau sa raman la Cincinnati sa ma antrenez ca lumea", a afirmat Simona la conferinta de presa.Totodata, Simona a vorbit si despre starea sa medicala."Tendonul nu mi-a mai dat nicio durere, insa picioarele si corpul au fost obosite, nu m-au mai ascultat asa cum trebuie", a mai spus Simona.Amintim ca Simona Halep a fost eliminata in optimile de finala de la Cincinnati de Madison Keys, ocupanta locului 18 in clasamentul WTA Americanca s-a impus in trei seturi cu 6-1, 3-6, 7-5, la capatul unui meci ce a durat doua ore si patru minute.Dupa aceasta eliminare, Simona va pierde inca 480 de puncte in clasamentul WTA C.S.