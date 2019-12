Prima reactie a noului antrenor al Simonei Halep

Ziare.

Antrenorul in varsta de 40 de ani are deja planul pus la punct."Dupa ce s-a incheiat colaborarea mea cu Mihaela (Buzarnescu - n.red.) si cea a Simonei cu Daniel (Dobre - n.red.), am fost intrebat daca sunt interesat sa ma alatur echipei. Am acceptat provocarea si am inceput antrenamentele. Planul este sa facem un pre-sezon cat mai bun, ca o baza solida pentru 2020 si ca Simona sa castige cat mai multe meciuri", a spus Artemon Apostu-Efremov pentru Adevarul Artemon Apostu-Efremov asteapta cu nerabdare sa colaboreze cu Darren Cahill, antrenorul principal al Simonei."Darren este un antrenor excelent, care o cunoaste pe Simona foarte bine. Acest lucru face tranzitia mai usoara pentru mine. Pe langa asta, este o persoana extrem de placuta si cu siguranta voi avea multe de invatat in preajma lui, cat si a Simonei", a continuat acesta.Simona Halep si-a intarit echipa la cateva zile distanta dupa ce a anuntat despartirea surprinzatoare de Daniel Dobre Locul lui Dobre in echipa noastra a fost luat astfel de Artemon Apostu Efremov.Acesta a lucrat in trecut ca antrenor principal al Irinei Begu si al Mihaelei Buzarnescu.El va fi doar co-antrenor al Simonei Halep, urmand sa preia rolul de principal doar la turneele la care Darren Cahill nu poate participa.