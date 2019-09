Prima reactie a Simonei Halep dupa abandonul de la Wuhan

Ziare.

Fortata sa se retraga din cauza unei accidentari in zona lombara, tenismena noastra nu stie deocamdata cat de serioasa este problema."Am simtit o durere ascutita dupa ce am lovit un backhand la scorul de 4-4. Nu stiu cat de serioasa e accidentarea. Este in aceeasi zona, dar nu aceeasi accidentare pe care am mai avut-o. E la spate, cred ca la muschi, dar nu stiu exact, voi afla mai multe dupa ce voi fi consultata de un doctor", a spus Simona Halep."Sunt dezamagita pentru ca am inceput bine aici la Wuhan", a completat aceasta.Simona Halep a abandonat in primul set al meciului cu Elena Rybakina, la scorul de 4-5.Saptamana viitoare, constanteanca e programata sa participe la turneul de la Beijing.I.G.