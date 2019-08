Prima reactie a Simonei Halep dupa retragerea de la Rogers Cup

Ziare.

Tenismena romana in varsta de 27 de ani anunta ca a luat aceasta decizie din cauza unor dureri la glezna stanga, pe care le-a avut inca de la primul meci jucat la Toronto, dar care s-au accentuat acum."Am avut probleme la tendonul lui Ahile inca de la primul meci jucat aici. Azi insa m-a durut mai mult si am decis sa ma retrag. Maine as fi jucat cu Serena, asa ca nu e usor", a spus Simona."Cu siguranta nu e modul in care as fi vrut sa parasesc Rogers Cup, dar sunt fericita cu aceasta saptamana grozava si vreu sa le multumesc fanilor incredibili din Toronto", a continuat tenismena noastra.Simona Halep a hotarat sa abandoneze in timpul meciului cu Marie Bouzkova din sferturile de finala de la Rogers Cup, dupa ce a pierdut primul set cu 6-4.Dupa retragerea din meciul cu Bouzkova, Simona pierde 710 puncte WTA, dar va ramane pe locul 4 in clasamentul mondial.Saptamana viitoare, Simona ar trebui sa ia parte la turneul de la Cincinnati.I.G.