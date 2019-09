Prima reactie a Simonei Halep dupa victoria obtinuta in primul tur la Beijing

Ziare.

Scorul a fost 6-1, 6-1, dupa doar 71 de minute de joc, o demonstratie de tenis practic a campioanei de la Wimbledon , iar cronica partidei o puteti reciti mai jos:Imediat dupa partida, Halep a declarat ca inca mai simte dureri la spate, dupa accidentarea din meciul din turul III de la Wuhan, dar si ca a abordat partida cu Peterson cu multa relaxare, avand in vedere ca stia cum trebuie sa joace in fata nordicei:"Inca nu sunt 100% recuperata, simt dureri. Dar astazi am fost relaxata, pot spune ca nu am fortat. Am stiut de la inceput cum sa joc impotriva ei. Consider ca am jucat foarte inteligent, am jucat exact cum nu ii place ei, iar asta mi-a adus victoria. Ma simt foarte bine ca am castigat, pentru ca niciodata nu este usor cand te confrunti cu accidentari. Am fost putin demoralizata inaintea startului turneului pentru ca am trecut prin exact aceeasi situatie precum anul trecut, dar sunt foarte bucuroasa ca am reusit sa castig, modul in care am jucat imi da incredere", a fost reactia Simonei, fosta lidera mondiala, conform cotidianului Fanatik Simona Halep va da piept in turul II cu invingatoarea dintre Alexandrova si Pera, meci care are loc tot duminica.Sportiva noastre are o finala jucata aici la Beijing in 2017, cand pierdea ultimul act la Caroline Garcia.Citeste si:D.A.