Prima reactie oferita de Simona Halep dupa ce a castigat turneul de la Dubai

Ziare.

com

Tenismena noastra a tinut s-o felicite pe adversara din finala, Elena Rybakina, careia ii prevede o cariera de top."Sunt emotii nebune. A fost un meci mare si trebuie s-o felicit pe adversara mea. E tanara si are multi ani in fata pentru a juca astfel de tenis. Mult noroc si felicitari pentru acest meci", a spus Simona."A servit foarte bine si a trebuit sa lupt din greu. Am dat totul si acum sunt epuizata. Am crezut ca termin la 6-5, dar am fost prea increzatoare. Am dat tot ce am mai bun in aceasta finala. Intodeauna e o saptamana frumoasa in Dubai", a adaugat tenismena romana.Simona Halep a castigat, sambata seara, turneul de la Dubai, dupa o finala complicata cu Elena Rybakina.Tenismena noastra, cap de serie numarul 1 la turneul din Emiratele Arabe Unite, s-a impus in trei seturi, scor 3-6, 6-3, 7-6 (5).Doua ore si jumatate a durat finala dintre Simona Halep si Elena Rybakina.I.G.