Prima reactie oferita de Simona Halep dupa victoria de la Adelaide

Ziare.

com

Tenismena noastra spune ca se astepta sa aiba un meci dificil cu sportiva aflata pe locul 52 in ierarhia WTA."A fost un meci greu, dar ma asteptam la asta, pentru ca si precedentele intalniri jucate impotriva ei au fost dificile", a spus Simona la interviul de dupa meci."Ma bucur ca am castigat deoarece e important sa castigi primul meci al anului, care e intodeauna dificil. O sa apelez la o baie cu gheata si masaj pentru a ma recupera in vederea urmatorului meci", a adaugat aceasta.Intrebata cum e sa colaboreze din nou cu Darren Cahill, jucatoarea noastra a raspuns: "Ma bucur sa-l am din nou in echipa pe D. Cele doua on-court coaching m-au ajutat si sunt foarte fericita sa pot juca in orasul lui natal, unde ma simt ca acasa".6-4, 7-5 a fost scorul intalnirii dintre Simona Halep si Ajla Tomljanovic.In runda urmatoare, Simona va da piept joi cu invingatoarea meciului dintre Bernarda Pera si Aryna Sabalenka.I.G.