Primul antrenor de tenis al Simonei Halep a murit: Iata reactia emotionanta a sportivei noastre

Nicusor Ene suferise un infarct miocardic in urma cu cateva zile, iar astazi inima i-a cedat.Simona Halep a primit vestea de la mama sa si a tinut sa-i multumeasca, prin intermediul unui mesaj, fostului ei antrenor pentru tot ce-a facut pentru ea."Doar ce am aterizat de la Dubai, acolo unde am facut pregatirea pentru noul an. De fiecare data cand ajung o sun pe mama. Astazi, apelul s-a incheiat cu vestea trista... Domn Profesor Ene ne a parasit!O persoana blanda care nu m-a certat nici macar o data in toti acei 4 ani in care m-a invatat absolut tot ce inseamna tenisul. A fost una dintre cele mai importante caramizi pe care el a pus-o la aceasta cariera minunata a mea. Ma bucur enorm ca a fost alaturi de mine pe scena de la Constanta atunci cand am sarbatorit trofeul de la Wimbledon... Mereu in sufletul meu! Dumnezeu sa-l ierte", a scris Simona Halep pe pagina ei de Facebook.Simona Halep a calcat prima oara pe terenul de tenis la 4 ani, iar de la 8 la 12 ani a fost antrenata de Nicusor Ene.I.G.