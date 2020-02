Programul sferturilor de finala de la Dubai: Ce confruntare incendiara ar putea avea Simona Halep in semifinale

Ziare.

Meciul dintre cele doua va avea loc joi, pe Arena Centrala, nu mai devreme de ora 18:30 - ora Romaniei.Simona si Aryna s-au mai intalnit o data anul acesta, la Adelaide, cand sportiva din Belarus s-a impus categoric.In celelalte sferturi de finala de la Dubai se vor intalni:ora 12:00 Elena Rybakina - Karolina Pliskova (fav.2)nu inainte de ora 13:30 Jennifer Brady - Garbine Muguruza (fav.9)ora 17:00 Petra Martic (fav.8) - Anett KontaveitIn cazul in care se va califica in semifinale, Simona o va intalni pe castigatoarea partidei dintre Jennifer Brady si tenismena care a eliminat-o in penultimul act de la Australian Open, Garbine Muguruza2,5 milioane de dolari sunt premiile totale ale turneului de la Dubai.I.G.