Promisiunea facuta de Simona Halep in privinta viitorului sau

Ziare.

com

Sportiva noastra a afirmat ca este nerabdatoare sa joace din nou tenis si promite ca va fi in continuare cu motivatia la cel mai inalt nivel."Sunt super motivata sa reiau pentru ca, dupa pauza asta, sunt convinsa ca o sa fiu mult mai odihnita mental. Dorinta mea va creste si faptul ca o sa fiu pregatita fizica o sa ma ajute sa merg mai departe o perioada", a spus Simona Halep la TVR 1.De asemenea, Simona a afirmat ca aceasta pauza nu ar trebui sa reprezinte o problema pentru tenismenele de top."Cred ca jucatoarele de top spun acum si multumesc", a adaugat Simona.Turneele de top s-ar putea relua la finalul lunii iulie, in SUA, la Washington.Pana atunci, Simona este in izolare la domiciliu, in Bucuresti.C.S.