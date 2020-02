Promisiunea lui Darren Cahill in cazul Simonei Halep: Va garantez ca asta se va intampla

Ziare.

Antrenorul australian spune ca o simte pe Simona mai motivata ca oricand si garanteaza ca sportiva va mai castiga turnee de Grand Slam."Simona are deja experienta Grand Slam-urilor si va asigur ca este in continuare infometata! E mai infometata ca oricand! Va garantez asta.Vrea sa castige cat mai multe Grand Slam-uri. Este intr-o forma buna, a avut un presezon grozav si vrea sa castige in continuare multe turnee", a spus Darren Cahill in Australia.Apoi, australianul a vorbit si despre parcursul Simonei Halep de la Australian Open 2020."Am fost aproape sa castigam trofeul. Simona a jucat insa bine, a ajuns in semifinale, a obtinut cateva victorii bune. Sunt mandru de ea. Ok, am fost dezamagiti in ultimele zile ale turneului ce nu mai eram implicati, dar per total ramane o experienta pozitiva", a adaugat Cahill.Amintim ca Simona s-a oprit in semifinalele de la Australian Open , invinsa de iberica Garbine Muguruza Astazi, Simona va juca la Dubai, in optimile de finala cu Ons Jabeur, de la ora 17:00.C.S.