Raspunsul lui Alize Cornet dupa anuntul Simonei Halep

Cornet a afirmat ca si ea va dona bani, dar nu in functie de numarul de asi pe care ii va reusi."Aceste incendii din Australia imi sfasie sufletul. Si, asa cum Simona a spus, nu voi castiga prea multi bani daca trebuie sa contez pe serviciul me! Asa ca voi dona 50 de dolari pentru fiecare drop-shot castigator pe care il voi reusi in circuitul australian. Va fi mult mai eficient", a scris Alize Cornet pe Twitter Amintim ca Simona Halep a hotarat sa doneze bani pentru victimele incendiilor din Australia.Sportiva noastra va face acest lucru intr-un mod cu totul obisnuit. Ea a mentionat ca va dona cate 200 de dolari de fiecare data cand il va supara pe Darren Cahill in timpul turneelor din Australia."Stiti ca iubesc Australia, dar de asemenea stiti ca nu reusesc prea multi asi. Asa ca vreau sa ajut si angajamentul meu este acesta...De fiecare data cand ii voi face viata grea lui Darren Cahill in loja, in timpul meciurilor din Australia, voi dona 200 de dolari. In acest fel voi aduna mult mai multi bani", a scris Simona Halep pe Twitter.Dupa anuntul Simonei, Darren a declarat ca va dona si el cate 50 de dolari."Bine jucat, Simona! Voi da si eu cu tine 50 de dolari pentru fiecare izbucnire nervoasa! Asa ca, pentru prima data, iti voi spune 'Bravo'!", a raspuns australianul.Simona Halep va participa in aceasta luna la turneele de la Adelaide (incepand cu 13 ianuarie) si Australian Open (incepand cu 20 ianuarie).Peste 20 de persoane au murit si milioane de animale si-au pierdut viata in urma incendiilor care au facut ravagii pe acest continent in ultimele luni.C.S.