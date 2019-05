Raspunsul superb al Simonei Halep, cand a fost intrebata de numerosii fani romani

Ziare.

Prezenta intr-o emisiune de la postul american Tennis Channel, Simona a fost intrebata de moderator cat de importanta este relatia pe care o are cu fanii sai din Romania, prezenti la toate turneele intr-un numar ridicat.Sportiva noastra a mentionat ca pentru ea este mai importanta sustinerea de care are parte chiar mai mult decat o eventuala prezenta pe primul loc in clasamentul WTA "Este foarte important sa am o legatura cu fanii, e mai important decat sa fii pe primul loc in clasamentul WTA . Atunci cand imparti bucuria ta cu oamenii te simti puternica, simti ca iti apreciaza munca si asta te face fericita", a spus Simona Halep la Tennis Channel.Amintim ca Simona Halep s-a calificat cu ceva emotii in turul doi de la Roland Garros dupa ce a invins-o pe australianca Ajla Tomljanovic.Sportiva noastra a avut nevoie de trei seturi, dar s-a impus in cele din urma cu 6-2, 3-6, 6-1.Pentru calificarea in turul doi de la Roland Garros , Simona si-a asigurat un cec in valoare de 87 de mii de euro.In turul doi, Simona se va duela cu poloneza Magda Linette, o jucatoare aflata pe locul 87 in clasamentul WTA.Desi are 27 de ani, Magda Linette nu s-a intalnit niciodata cu Simona in circuitul WTA.Poloneza nu are niciun trofeu WTA castigat in cariera, iar cel mai sus la turneele de Grand Slam a ajuns in turul 3, la Australian Open si Roland Garros.Partida dintre Simona Halep si Magda Linette va avea loc joi, dupa ora 19:00, si va fi transmisa in direct de Ziare.com.C.S.