Reactia Ekaterinei Alexandrova dupa victoria din meciul cu Simona Halep de la Beijing

Ziare.

com

Alexandrova a afirmat ca a simtit ca Simona nu joaca la capacitatea maxima in aceasta partida."A fost un meci destul de dificil, dar cred ca ea nu a jucat atat de bine. Imi aduc aminte de ultimul nostru meci de la Cincinnati, a fost mai greu decat astazi. Am incercat sa raman concentrata tot meciul pentru ca stiam ca ea poate juca incredibil.Sunt fericita ca am reusit pana la final. Am incercat sa fac tot ce am putut deoarece nu sunt obisnuita cu aceste mingi. Nu este usor, mai ales la serviciu, dar cred ca am jucat destul de bine", a spus Alexandrova la conferinta de presa.Amintim ca Simona Halep a fost eliminata in turul 2 de la Beijing de Ekaterina Alexandrova, scor 6-2, 6-3.Pentru sportiva noastra acesta este al patrulea turneu la rand in care nu reuseste sa lege doua victorii consecutive, dupa Cincinnati, US Open , Wuhan si Beijing.Revenirea Simonei in circuit este asteptata pe 14 octombrie, la turneul de la Moscova.C.S.