Reactia Elenei Rybakina dupa abandonul Simonei Halep de la Wuhan

Tenismena in varsta de 20 de ani, aflata pe locul 50 in clasamentul WTA, spune ca nu si-a dorit sa avanseze astfel in sferturile competitiei din China si ca spera ca accidentarea Simonei sa nu fie grava."Am fost putin nervoasa la inceputul meciului, dar am jucat bine in ultimele game-uri. Am intrat pe teren cu gandul ca n-am nimic de pierdut si ca trebuie sa lupt, pentru a arata cel mai bun tenis al meu. E uitimor ca am ajuns aici dupa ce la inceputul anului eram in jurul locului 200 WTA", a spus Rybakina la conferinta de presa de dupa meci."Bineinteles ca n-am vrut sa castig astfel meciul. E cel mai rau lucru care i se poate intampla unui sportiv. Ii doresc insanatosire grabnica Simonei", a completat jucatoarea din Kazahstan.Vezi si: Prima reactie a Simonei Halep dupa abandonul de la Wuhan Simona Halep a abandonat in primul set al meciului cu Elena Rybakina, la scorul de 4-5, din cauza unor dureri la spate.Saptamana viitoare, constanteanca e programata sa participe la turneul de la Beijing.I.G.