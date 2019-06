Reactia lui Angelique Kerber dupa victoria in fata Simonei Halep de la Eastbourne

Ziare.

Ocupanta locului 5 in clasamentul WTA a afirmat ca s-a concentrat intens intrucat se astepta la un duel foarte greu cu Simona."Sunt cu adevarat fericita pentru felul in care am jucat. Stiam ca, intalnind-o pe Simona, trebuie sa joc cel mai bun tenis al meu. Simona este o mare jucatoare, dar m-am concentrat pe jocul meu. Am multe amintiri placute de aici, imi place atmosfera de aici, totul este uimitor", a spus Kerber dupa meci. Simona Halep a fost eliminata in sferturile de finala ale turneului de la Eastbourne de Angelique Kerber (5 WTA ).Sportiva noastra a pierdut in doua seturi, scor 6-4, 6-3, dupa un meci controlat in totalitate de nemtoaica.In urma acestui rezultat, scorul intalnirilor directe dintre Simona si Kerber devine 6-5 in favoarea sportivei noastre.Simona va mai ramane la Eastbourne, iar vineri va juca in semifinalele probei de dublu alaturi de Raluca Olaru Dupa turneul de la Eastbourne, Simona va avea o pauza scurta, intrucat saptamana viitoare va lua startul la Wimbledon In schimb, Angelique Kerber o va intalni in semifinale pe Ons Jabeur din Tunisia.C.S.