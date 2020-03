Reactia lui Ashleigh Barty dupa ce si-a marit avantajul fata de Simona Halep in fruntea clasamentului WTA

Ziare.

Dupa turneul de la Doha , Barty a acumulat inca 350 de puncte si astfel avansul sau a crescut.Totusi, australianca afirma ca nu se mai preocupa deloc de situatia din clasamentul WTA "In fiecare zi trebuie sa iti imbunatatesti jocul si nu e cale de intors. Nu pot sa simt ca ma simt vanata pentru ca sunt pe primul loc. Eu incerc sa fiu cea care vaneaza si incerc sa inving fiecare adversara pe care o am. Cateodata se poate, cateodata nu.Asta e gandirea corecta chiar daca esti pe primul loc in clasament sau nu. De altfe, clasamentul nu este atat de importat pentru mine, nici avansul, nimic. Conteaza etica muncii, sa fii profesionist zi de zi. Trebuie sa te bucuri de fiecare zi", a spus Barty intr-o conferinta de presa.In acest moment, Barty are 8.717 de puncte, in timp ce Simona a ramas cu 6.076 de puncte.C.S.